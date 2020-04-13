Национальная опера запускает онлайн-проект в поддержку Италии

#КультураНеЗупиняється (#LaCulturaNonSiFerma).

Фото: mkms.gov.ua

Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко при поддержке Министерства культуры и информационной политики, посольства Италии и Итальянского института культуры в Украине представляет онлайн-проект в поддержку Италии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Каждую неделю в течение месяца мы будем презентовать видео, созданное с использованием записей на смартфоны, сделанных артистами Национальной оперы Украины. На этой неделе мы начинаем проект музыкальным произведением, которое является символом национальной истории и художественного наследия Италии - хором "Va, pensiero" из оперы "Набукко" Джузеппе Верди. Таким образом мы приобщаемся к инициативе #MusicaSenzaFrontiere (#МузикаБезКордонив) нашего партнера Ravenna Festival, который в 2018 году продемонстрировал свою солидарность Украине концертами "Пути дружбы" под руководством выдающегося дирижера современности маэстро Риккардо Мути в Киеве и Равенне", - сообщают организаторы проекта.

Как отмечает в. и. о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, сегодня, когда весь мир сталкивается с необходимостью самоизоляции для сохранения жизни и здоровья, этот проект средствами искусства демонстрирует единство, солидарность, соболезнование и человечность.

"В наши дни, как никогда, необходимо сохранить мосты между странами и людьми, быть креативными и изобретательными для того, чтобы поддерживать вечные ценности мировой культуры", - подчеркнула она.

В то же время посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия отмечает, что организаторы приобщаются к акции #WeAreInItaly - #staytunedonIT (#МиІталія – #залишаймосяназв’язкузІТ), которую Министерство иностранных дел Италии начало в поддержку культурной индустрии и инновационных секторов в связи с вызванной коронавирусом чрезвычайной ситуацией.

"Под хэштегом #КультураНеЗупиняється (#LaCulturaNonSiFerma) намерены по крайней мере частично компенсировать многочисленные музыкальные мероприятия, проведение которых были запланированы на эту весну", - отмечает дипломат.

Фото: mkms.gov.ua

Ранее сообщалось, что темпы распространения коронавиурса в Италии значительно уменьшились. 12 апреля была зафиксирована самая низкая с 19 марта смертность от COVID-19.

В общем количество инфицированных коронавирусом в Италии превысило 156 тысяч человек. 19 тыс. 899 пациентов с COVID-19 скончались, более 34 тыс. - выздоровели.

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