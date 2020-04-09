Больше половины заболевших коронавирусом в Киеве за сутки - из Киево-Печерской Лавры (видео)

В Киеве за прошедшие сутки зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом. Больше половины из них – в Киево-Печерской Лавре. За сутки в столице умер один человек, больной коронавирусом.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

“Новости у меня сегодня – неутешительны. За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась почти в три раза по сравнению с предыдущими днями – на 41 человек! Из них двое медиков. За прошедшие сутки в столице еще один случай – летальный”, – сообщил Виталий Кличко.

Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Уточняется, что среди заболевших за минувшие сутки 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года и девочка, которой полгода, и 29 мужчин от 36 до 70 лет. В киевские больницы госпитализировали 6 пациентов, остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

“Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 в Киево-Печерской Лавре. Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции”, – отметил мэр Киева .

Напомним, на утро сегодня, 9 апреля, в Киевской области официально подтверждено 133 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки подтверждено 12 новых случаев.