Больше половины заболевших коронавирусом в Киеве за сутки - из Киево-Печерской Лавры (видео)

Больше половины заболевших коронавирусом в Киеве за сутки - из Киево-Печерской Лавры (видео)

В Киеве за прошедшие сутки зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом. Больше половины из них – в Киево-Печерской Лавре. За сутки в столице умер один человек, больной коронавирусом. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

“Новости у меня сегодня – неутешительны. За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась почти в три раза по сравнению с предыдущими днями – на 41 человек! Из них двое медиков. За прошедшие сутки в столице еще один случай – летальный”, – сообщил Виталий Кличко.

Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Уточняется, что среди заболевших за минувшие сутки 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года и девочка, которой полгода, и 29 мужчин от 36 до 70 лет. В киевские больницы госпитализировали 6 пациентов, остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

“Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 в Киево-Печерской Лавре. Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции”, – отметил мэр Киева.

Напомним, на утро сегодня, 9 апреля, в Киевской области официально подтверждено 133 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки подтверждено 12 новых случаев.

Фото: KV


Александр Кравченко, КиевВласть

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