Умершему мужчине было 84 года.

В Донецкой области зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Об этом в понедельник утром сообщил глава областной администрации Павел Кириленко.

"В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно. Сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц", - написал Кириленко в фейсбуке.

Мужчина умер еще 3 апреля, говорится в фейсбуке Дружковского горсовета.

Его госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу Дружковки 1 апреля с признаками дыхательной недостаточности. 3 апреля быстрый тест показал наличие COVID-19, но лабораторно болезнь подтвердили только сейчас.

Мужчина находился в тяжелом состоянии и умер в пятницу в 14:45.

Напомним, что 5 апреля в Украине от коронавируса умерли шесть человек, всего с начала эпидемии - 38.

В Донецкой области по состоянию на утро 6 апреля было девять подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Один из них стал летальным.