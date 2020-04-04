В полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски
Четкого определения понятия "общественное место" в законодательстве нет.
В полиции объяснили, как будут трактовать запрет правительства на посещение общественных мест без маски или респиратора. Об этом ВВС Украина рассказал сотрудник правоохранительных органов.
"Общественное место в понимании полиции - это место в публичном пространстве, где могут собираться люди. Это не только те места и помещения, которые определены для запрета курения", - пояснил собеседник.
Общественными местами будут считать части парков и скверов, лавочки на улицах и в парках, просто тротуары и части улицы. Сюда входят все остановки общественного транспорта.
"Условно говоря: вышел из дома идти в магазин - ты в общественном месте. Фактически, это все места вне частного жилья", - добавил собеседник.
По его словам, именно так в полиции планируют трактовать понятие "общественные места", где с 6 апреля необходимо обязательно надевать защитные маски. Однако он отметил, что с этим могут возникнуть проблемы, поскольку четкого определения в законодательстве нет.
"В законе отсутствует общее определение общественного места. Это означает, что полиция его будет трактовать по своему усмотрению", - прокомментировал изданию юрист и бывший замглавы ЦИК Андрей Магера.
Эксперт считает, что без введения чрезвычайного положения ограничивать конституционные права и свободы нелегитимно.
Напомним, Кабинет министров под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса ввел ряд жестких ограничений. Среди них:
- с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;
- с 6 апреля перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);
- посещение детских площадок;
- нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;
- пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;
- самовольное оставление места обсервации (изоляции).