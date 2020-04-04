Во Франции от коронавируса умер мужчина из Тернопольской области

Заражение коронавирусом было подтверждено тестом уже после смерти у 38-летнего мужчины.

Во Франции от коронавируса умер мужчина из Тернопольской области
Владимир Гричишин
Фото: terminovo.te.ua

Во Франции от вызванных COVID-19 осложнений умер 38-летний гражданин Украины. Он был из Тернопольской области.

Об этом сообщил руководитель консульско-правового отдела посольства Украины во Франции Николай Собко, передает Укринформ.

Заражение коронавирусом было подтверждено тестом уже после смерти мужчины.

Сейчас решается вопрос о переправке тела на родину.

По состоянию на вечер 3 апреля во Франции зафиксировано 64 338 случаев коронавируса (на 5 233 больше, чем за предыдущие сутки), 6 507 человек умерли.

Тернопольское издание terminovo уточняет, что в Париже умер житель Владимир Гринчишин. Он уехал во Францию на заработки в конце февраля. У него остались 11-летняя дочь и беременная жена.

В Париже мужчина занимался ремонтами квартир. Однако поработал всего две недели, потом начался карантин из-за пандемии коронавируса. 1 апреля, ребята которые жили вместе с Владимиром, сообщили родным, что он умер. 3 апреля стало известно, что он умер от коронавируса.

Родные рассказывают, что Владимир Гринчишин заболел внезапно и через два дня скончался. Сначала появился кашлять, температуры не было.

В Украине на данный момент насчитывается 1072 инфицированных коронавирусом, зафиксированы 27 летальных случая от COVID-19, 22 человека выздоровели.

Тернопольский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 по состоянию на 22:00 3 апреля сообщил о 19 новых случаев коронавируса в области. Число заразившихся - 133 человека, двое пациентов с COVID-19 скончались.

Тернопольская область занимает третье место по количеству диагностированных случаев коронавируса в стране. Большее число инфицированных SARS-CoV-2 ольо в Киеве и Черновицкой области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантинаБританец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяинаВ Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
В США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирусВ США арестовали продавца респираторов, который обкашлял сотрудников ФБР и заявил, что у него коронавирус
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляциюВ Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирусВ Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве от коронавируса умерли две женщиныВ Киеве от коронавируса умерли две женщины
От коронавируса в мире умерли свыше 53 000 человекОт коронавируса в мире умерли свыше 53 000 человек
СМИ сообщили, что Элладская церковь перенесла Пасху из-за коронавируса, но это не такСМИ сообщили, что Элладская церковь перенесла Пасху из-за коронавируса, но это не так
Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн, умерли более 50 тыс. человекЧисло случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн, умерли более 50 тыс. человек
В Ивано-Франковском роддоме умерла третья женщина, на вскрытии выявили пневмонию и заподозрили коронавирусВ Ивано-Франковском роддоме умерла третья женщина, на вскрытии выявили пневмонию и заподозрили коронавирус
В Олешках от коронавируса умерла медсестраВ Олешках от коронавируса умерла медсестра
В Яготинском районе мужчина подорвал себя гранатой в офисе предпринимателя, с которым у него был земельный конфликтВ Яготинском районе мужчина подорвал себя гранатой в офисе предпринимателя, с которым у него был земельный конфликт
В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса
Седьмой случай заражения коронавирусом подтвердили в Донецкой областиСедьмой случай заражения коронавирусом подтвердили в Донецкой области
В Ивано-Франковске подтвердили пятую смерть от коронавирусаВ Ивано-Франковске подтвердили пятую смерть от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости