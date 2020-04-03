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2020-04-03
Кабмин перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний
До 24 апреля запрещены все массовые мероприятия, независимо от количества участников.
Фото: Макс Требухов
Кабинет министров перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний.
Об этом говорится в постановлении от 2 апреля с ужесточенными карантинными мерами.
В нем сказано, что до 24 апреля в Украине запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих.
Раньше действовал разрешенный лимит в 10 человек.
Напомним, что праздник Воскресенья Господнего (Пасху) христиане западного обряда (католики и протестанты) в 2020 году отмечают 12 апреля, восточного обряда (православные) - 19 апреля.
Государственная пограничная служба считает, что накануне Пасхи из-за границы могут приехать около 200 тысяч граждан Украины.