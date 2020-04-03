Кабмин перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний

До 24 апреля запрещены все массовые мероприятия, независимо от количества участников.

Кабмин перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний.

Об этом говорится в постановлении от 2 апреля с ужесточенными карантинными мерами.

В нем сказано, что до 24 апреля в Украине запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих.

Раньше действовал разрешенный лимит в 10 человек.

Напомним, что праздник Воскресенья Господнего (Пасху) христиане западного обряда (католики и протестанты) в 2020 году отмечают 12 апреля, восточного обряда (православные) - 19 апреля.

Государственная пограничная служба считает, что накануне Пасхи из-за границы могут приехать около 200 тысяч граждан Украины.

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