В Яготинском районе мужчина подорвал себя гранатой в офисе предпринимателя, с которым у него был земельный конфликт

В селе Жоравка Яготинского района Киевской области местный житель подорвал себя в офисе руководителя ООО “Жоравская Нива” Сергея Галагана, к которому мужчина пришел из-за земельного конфликта. Местный житель погиб на месте. Пострадали предприниматель, его юрист и еще один человек. Раненого предпринимателя повезли в Киев на операцию. Известно, что подорвавший себя мужчина был болен онкологией.

Об этом KV сообщил источник в органах местной власти.

“В Яготинском районе в селе Жоравка гранатой местный житель взорвал себя. Взрывом задело руководителя ООО “Жоравская Нива” и еще 2 человек. Инцидент произошел около 9:00 из-за земельного конфликта”, – сообщил источник.

По его словам, местный житель пришел с гранатой в офис к руководителю ООО “Жоравская Нива” (*) Сергею Галагану (компания специализируется на выращивании зерновых культур). Конфликт возник уже давно – он касается использования прав на получение земучастка площадью 2 га для ведения сельхоздеятельности.

Известно, что подорвавший себя мужчина был болен раком легких. Он погиб на месте. Пострадали предприниматель, его юрист и еще один человек.

Раненого предпринимателя повезли в Киев на операцию.

Полиция прибыла на место спустя около получаса. На месте работают оперативники.

* ТОВ "ЖОРАВСЬКА НИВА" (Код ЄДРПОУ 03755696)

Фото взято из открытых источников