Двух юных киевлян поймали в Чернобыльской зоне отчуждения

Двух юных киевлян поймали в Чернобыльской зоне отчуждения

В Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители задержали двух 18-летних жителей столицы. На обоих нарушителей были составлены административные протоколы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области. 

“Работники полиции совместно с пограничниками вблизи отселенного с. Терехи обнаружили двух парней, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты. Двое 18-летних жителей столицы искали экстремальный отдых”, – говорится в сообщении.

В отношении обоих нарушителей составили административные протоколы по ст 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы дела переданы в Ивановской районный суд для принятые решения.

В конце февраля KV сообщала, что с начала года полиция в Чернобыльской зоне отчуждения задержала 32 туриста-правонарушителя. Все искатели приключений попали на территорию зоны отчуждения незаконно, в обход контрольно-пропускных пунктов. 

Фото: Областная полиция 


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусомБлогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
Три человека вылечились от коронавируса в Черновицкой областиТри человека вылечились от коронавируса в Черновицкой области
В Черновицкой области зафиксировали 59 случаев коронавирусаВ Черновицкой области зафиксировали 59 случаев коронавируса
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяинаВ Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляциюВ Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция раскрыла убийство двух подростков в ЗолочевеПолиция раскрыла убийство двух подростков в Золочеве
Большинство киевлян, у которых диагноз COVID-19 подтвердился за минувшие сутки, заразились внутри страныБольшинство киевлян, у которых диагноз COVID-19 подтвердился за минувшие сутки, заразились внутри страны
В Тернополе запретили собираться группами более двух человекВ Тернополе запретили собираться группами более двух человек
На границе с РоSSией обнаружили двух нарушителей самоизоляцииНа границе с РоSSией обнаружили двух нарушителей самоизоляции
Кличко пристыдил киевлян за "поездки толпами на природу"Кличко пристыдил киевлян за "поездки толпами на природу"
Кличко сообщил о выписке двух человек, переболевших коронавирусомКличко сообщил о выписке двух человек, переболевших коронавирусом
В Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у двух медсестер, контактировавших с умершей пациенткойВ Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у двух медсестер, контактировавших с умершей пациенткой
“Муниципальная стража” Киева призвала киевлян сообщать о нарушениях карантина“Муниципальная стража” Киева призвала киевлян сообщать о нарушениях карантина
Сотрудника “ДТЭК Киевские электросети” поймали на взятке - прокуратураСотрудника “ДТЭК Киевские электросети” поймали на взятке - прокуратура
В Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщинойВ Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной
Последние новости
Подгружаем последние новости