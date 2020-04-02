Двух юных киевлян поймали в Чернобыльской зоне отчуждения

В Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители задержали двух 18-летних жителей столицы. На обоих нарушителей были составлены административные протоколы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“Работники полиции совместно с пограничниками вблизи отселенного с. Терехи обнаружили двух парней, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты. Двое 18-летних жителей столицы искали экстремальный отдых”, – говорится в сообщении.

В отношении обоих нарушителей составили административные протоколы по ст 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы дела переданы в Ивановской районный суд для принятые решения.

В конце февраля KV сообщала, что с начала года полиция в Чернобыльской зоне отчуждения задержала 32 туриста-правонарушителя. Все искатели приключений попали на территорию зоны отчуждения незаконно, в обход контрольно-пропускных пунктов.

Фото: Областная полиция