Двух юных киевлян поймали в Чернобыльской зоне отчуждения
В Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители задержали двух 18-летних жителей столицы. На обоих нарушителей были составлены административные протоколы.
Об этом
“Работники полиции совместно с пограничниками вблизи отселенного с. Терехи обнаружили двух парней, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты. Двое 18-летних жителей столицы искали экстремальный отдых”, – говорится в сообщении.
В отношении обоих нарушителей составили административные протоколы по ст 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Материалы дела переданы в Ивановской районный суд для принятые решения.
В конце февраля
Фото: Областная полиция