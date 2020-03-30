В каких городах и районах Киевской области обнаружены зараженные коронавирусом (список)

В Киевской области по состоянию на утро 30 марта 2020 года официально подтверждено 49 случаев заболевания коронавирусом. Среди них – один ребенок. Умерли двое мужчин в возрасте 47-ми и 49 лет.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской облгосадминистрации (КОГА) со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Так, на утро 30 марта 2020 года официально подтверждено 49 случаев заболевания коронавирусом, из них:

17 – в Обуховском районе, в том числе – 1 ребенок;2 – в Обухове;9 – в Киево-Святошинском районе;4 – в Борисполе;3 – в Броварах;2 – в Ирпене;3 – в Белой Церкви;по одному заболевшему в Ворзеле, Гостомеле, Буче, Бориспольском, Васильковском, Белоцерковском, Броварском, Ставищенском и Макаровском районах.

“Из них на стационарном лечении 20 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 29. Умерло 2 человека: мужчина 49 лет, житель Макаровского р-на и мужчина 47 лет, житель Белой Церкви”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что подозрение на заражение имеют:

31 человек – в Обуховском районе;30 – в Киево-Святошинском районе;23 – в Броварском районе;28 – в Ирпене;2 – в Белой Церкви;8 – в Вышгородском районе;13 – в Бориспольском районе;3 – в Фастовском районе;6- в Макаровском районе;По одному подозрению на заражение: в Барышевском, Васильковском, Бородянском районах и Ворзеле.

Отмечается, что установлено медицинское наблюдение за 511 контактными лицами.

Напомним, что, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано уже 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них в Киеве – 102 случая, в Киевской области – 49 случаев.