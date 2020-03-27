Коронавирус в Киеве: в каком районе обнаружено больше всего зараженных

Наибольшее количество заражения коронавирусом в Киевской области зафиксировано в Обуховском районе столицы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин на брифинге.

Всего в Киевской области по состоянию на утро 27 марта было официально подтверждено 32 случая заражения коронавирусом. Все заболевшие — взрослые.

В разных районах Киевской области зафиксировано такое количество зараженных коронавирусом:

Обуховский район — 16 человек;

Киево-Святошинский район — 5 человек;

Бровары — трое людей;

Бориспольский район — два человека;

Ставищинский район, Ирпень, Белая Церковь, Белоцерковский район, Васильковский район, Броварской район — по одному человеку.

Кроме того, по данным Володина, у 67 особ в Киевской области подозревают заражение коронавирусом:

Киево-Святошинский район — 18;

Обуховский район — 14;

Ирпень — 10;

Броварской район — 7;

Белая Церковь — 3;

Вышгородский район — 6;

Бориспольский район — 5;

Фастовский район — 2;

Макаровский район — 2.

Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодня, 27 марта, в Украине зафиксировано уже 4 случая выздоровления от коронавируса. В частности, в Черновицкой области, которая остается "лидером" по количеству больных, выздоровели трое взрослых людей и один ребенок.