Коронавирус в Киеве: в каком районе обнаружено больше всего зараженных

Коронавирус в Киеве: какой район столицы стал эпицентром инфицирования

Наибольшее количество заражения коронавирусом в Киевской области зафиксировано в Обуховском районе столицы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин на брифинге.

Всего в Киевской области по состоянию на утро 27 марта было официально подтверждено 32 случая заражения коронавирусом. Все заболевшие — взрослые.

В разных районах Киевской области зафиксировано такое количество зараженных коронавирусом:

  • Обуховский район — 16 человек;
  • Киево-Святошинский район — 5 человек;
  • Бровары — трое людей;
  • Бориспольский район — два человека;
  • Ставищинский район, Ирпень, Белая Церковь, Белоцерковский район, Васильковский район, Броварской район — по одному человеку.

Кроме того, по данным Володина, у 67 особ в Киевской области подозревают заражение коронавирусом:

  • Киево-Святошинский район — 18;
  • Обуховский район — 14;
  • Ирпень — 10;
  • Броварской район — 7;
  • Белая Церковь — 3;
  • Вышгородский район — 6;
  • Бориспольский район — 5;
  • Фастовский район — 2;
  • Макаровский район — 2.

Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодня, 27 марта, в Украине зафиксировано уже 4 случая выздоровления от коронавируса. В частности, в Черновицкой области, которая остается "лидером" по количеству больных, выздоровели трое взрослых людей и один ребенок.


Оксана Житнюк, Тудей

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