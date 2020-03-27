Коронавирус в Киеве: в каком районе обнаружено больше всего зараженных
Наибольшее количество заражения коронавирусом в Киевской области зафиксировано в Обуховском районе столицы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин на брифинге.
Всего в Киевской области по состоянию на утро 27 марта было официально подтверждено 32 случая заражения коронавирусом. Все заболевшие — взрослые.
В разных районах Киевской области зафиксировано такое количество зараженных коронавирусом:
- Обуховский район — 16 человек;
- Киево-Святошинский район — 5 человек;
- Бровары — трое людей;
- Бориспольский район — два человека;
- Ставищинский район, Ирпень, Белая Церковь, Белоцерковский район, Васильковский район, Броварской район — по одному человеку.
Кроме того, по данным Володина, у 67 особ в Киевской области подозревают заражение коронавирусом:
- Киево-Святошинский район — 18;
- Обуховский район — 14;
- Ирпень — 10;
- Броварской район — 7;
- Белая Церковь — 3;
- Вышгородский район — 6;
- Бориспольский район — 5;
- Фастовский район — 2;
- Макаровский район — 2.
Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодня, 27 марта, в Украине зафиксировано уже 4 случая выздоровления от коронавируса. В частности, в Черновицкой области, которая остается "лидером" по количеству больных, выздоровели трое взрослых людей и один ребенок.