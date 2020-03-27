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2020-03-27
Солист группы Rammstein госпитализирован с коронавирусом
57-летний Тилль Линдеман на прошлой неделе гастролировал в РоSSии.
Rammstein и Тилль Линдеман (в центре)
Фото: en.rammsteinworld.com
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман помещен в отделение интенсивной терапии одной из берлинских больниц в связи с осложнениями от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкое издание Bild.
Отмечается, что 57-летний исполнитель на прошлой неделе гастролировал в РоSSии. По возвращении у него был выявлен SARS-CoV-2, а затем ему диагностировали пневмонию.
Corona-Drama - Till Lindemann auf Intensivstation!— BILD (@BILD)
https://t.co/amPcpgOU8q March 27, 2020
Сейчас, по данным немецких СМИ, состояние музыканта улучшилось, опасности для его жизни нет.
Напомним, 22 марта влати Германии договорились ужесточить карантинные меры из-за эпидемии коронавируса.