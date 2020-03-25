Мэр Конотопа заявил о первом случае коронавируса в Сумской области
Заболевшая 76-летняя женщина находится в реанимации.
Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил о первом случае коронавируса в Сумской области.
"В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания на коронавирус. Женщина 76 лет из села Казацкого Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил Семенихин в фейсбуке.
Женщине сделали два быстрых теста, оба показали положительный результат. Анализы направлены на подтверждение в сумскую лабораторию.
На сайте Сумской ОГА говорится, что сегодня в области был создан межведомственный оперативный штаб по противодействия распространению коронавируса. Среди основных задач штаба - разработка превентивных мер, организация своевременного реагирования в случае выявления заболеваний, обеспечение устойчивого функционирования объектов критической инфраструктуры.
Штаб возглавил директор Департамента гражданской защиты населения Александр Милаша.
Напомним, что 24 марта коронавирус впервые подтвердили в четырех новых регионах Украины: Одесской, Волынской, Запорожской и Луганской областях.
25 марта первый случай выявили в Винницкой области.