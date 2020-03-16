Дочка умершей от COVID-19 женщины работает в детском саду в Киеве, ее и ещё двух сотрудниц изолировали

Одна из сотрудниц сделала экспресс-тест на коронавирус, результат отрицательный.

Дочка умершей от COVID-19 женщины работает в детском саду в Киеве, ее и ещё двух сотрудниц изолировали
Фото: valentinkstudio.com.ua

Троих работниц киевского детского сада изолировали как контактных особ с коронавирусом. Об этом стало известно из официального письма, направленного Ирпенским межрайонным отделом лабораторных исследований в Ирпенский ГЦПМСП. Информацию подтвердили LB.ua в эпидотделе Бородянки, куда также был направлен документ.

Согласно информации, речь идёт о детском саде 601 Киева (Святошинский район). Дочка 71-жительницы Радомышля, которая умерла из-за коронавируса, работает в этом учреждении завхозом. Она контактировала с больной матерью с 8 по 11 марта. На работе в детском саду она контактировала с няней и помощником воспитателя, контакт был 11 марта. 12 марта мать завхоза была госпитализирована в Радомышле, а 13 марта скончалась.

Сейчас все три сотрудницы детсада находятся дома на изоляции. О необходимости контроля состояния их здоровья уведомлены местные службы.

"Няня и помощница воспитателя относятся к непрямым контактам, риск их заражения считается очень малым. Одна из женщин уже сделала экспресс-тест на коронавирус, и он дал отрицательный результат", - рассказал источник LB.ua. Обе женщины живут в Ирпене.

Напомним, о карантине в детских учебных и дошкольных учреждениях Киева стало известно 11 марта, фактически он начался 12 марта.



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