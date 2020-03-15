Львов решил закрыть все торговые заведения, кроме продуктовых, аптек и АЗС

Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром.

Львов решил с 15 марта закрыть все торговые заведения, кроме продуктовых, аптек и автомобильных заправок.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - сказано в фейсбуке Садового.

Во вторник во Львове состоится внеочередное заседание горсовета, на котором будет рассматриваться увеличение резервного фонда для закупки необходимого медицинского оборудования и план мер по противодействию коронавируса.

Мэр отдельно подчеркнул, что в городе пока нет подтвержденных случаев COVID-19.

"В сети появилась информация, что во Львове уже зафиксированы 2 случая заболевания коронавирус. Мы проверили эти факты, они не соответствуют действительности. Сегодня во Львове действительно госпитализированы 4 человека, которые недавно находились в странах, где зафиксирован коронавирус. Больные госпитализированы с признаками ОРЗ. Биоматериал отобран и направлен на исследование в Киев . Все лица - молодого возраста, госпитализированы с непродолжительным анамнезом, то есть они болеют в течение 2-3 дней. Состояние - средней тяжести, угрозы жизни нет", - подчеркнул Садовый.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. В Житомирской области умерла 71-летняя жительница Радомышля, которая перед этим была в Польше . Коронавирус у нее подтвердили 12 марта, женщину госпитализировали уже в тяжелом состоянии.

Также два подтвержденных случая болезни COVID-19 есть в Черновицкой области. Первый зафиксировали 3 марта, а второй - 12 марта. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией, где находится главный европейский очаг болезни. Первый пациент ездил в эту страну, а у второго больного туда ездила жена.