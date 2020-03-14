Авария на канализационном коллекторе в Киеве оставила без водоснабжения Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель и Коцюбинское (фото)

Авария на канализационном коллекторе в Киеве оставила без водоснабжения Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель и Коцюбинское (фото)

На канализационном коллекторе по улице Генерала Наумова в Киеве произошла авария. В результате временно ограничено водоснабжение населенных пунктов Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель и Коцюбинское.

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя городского головы Ирпеня Александра Маркушина на странице в соцсети Facebook.

Из-за аварийной ситуации на основном канализационном коллекторе по ул. Генерала Наумова в г. Киеве, временно ограничивается водоснабжение в населенные пункты: Ирпень, Буча, пгт Гостомель, пгт Ворзель, пгт Коцюбинское. Аварийные бригады работают. В ликвидации задействовано 10 единиц техники”, – написал Александр Маркушин в сообщении.

Отметим, что Бортническая станция аэрации является единственной станцией очистки сточных канализационных вод в Киеве. Она обслуживает не только столицу, но и населенные пункты Киевской области (Вышгород, Ирпень, Вишневое, Бортничи, Гнедин, Счастливое, Чабаны, Коцюбинское, Погребы, Новоселки, Софиевская и Петропавловская Борщаговка, Гатное и др.).

Ранее KV сообщала, что столичные власти наконец-то решились начать реконструкцию главного городского канализационного коллектора. В 2019-2020 годах должна быть подготовлена вся необходимая проектная документация, саму реконструкцию собираются завершить в 2025 году. 

Фото: Александр Маркушин в Facebook.

Авария на канализационном коллекторе в Киеве оставила без водоснабжения Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель и Коцюбинское (фото)
Авария на канализационном коллекторе в Киеве оставила без водоснабжения Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель и Коцюбинское (фото)
Авария на канализационном коллекторе в Киеве оставила без водоснабжения Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель и Коцюбинское (фото)
Авария на канализационном коллекторе в Киеве оставила без водоснабжения Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель и Коцюбинское (фото)

Игорь Бровко, КиевВласть

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