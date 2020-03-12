Киев запускает для старшеклассников телеуроки из-за карантина

В эфир будет выходить четыре урока по 30 минут.

Из-за введения карантина для нераспространения коронавируса SARS-CoV-2, с 16 марта на телеканале " Киев " будут выходить телеуроки для старшеклассников.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на Департамент образования Киевской городской государственной администрации.

Проект запускают в связи с карантином и переходом на дистанционное обучение в столице.

Два часа эфирного времени телеканала будут отведены для проведения телеуроков. Всего в эфир будет выходить четыре урока продолжительностью 30 минут. Они будут направлены для учеников выпускных 9-х и 11-х классов.

Телеуроки будут проходить по 12 предметам: биология, химия, украинский язык, украинская литература, история Украины, мировая история, география, физика, алгебра, геометрия, немецкий, английский языки.

Напомним, в Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса.

Также Кабмин принял решение о всеукраинском карантине.