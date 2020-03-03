Смертность от коронавируса более чем в три раза превысила смертность от гриппа

Около 3,4% заболевших COVID-19 скончались.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что уровень смертности от коронавируса нового типа выше, чем от сезонного гриппа.

"На глобальном уровне около 3,4% заболевших COVID-19 умерли. Для сравнения: в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных", - заявил на брифинге 3 марта глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вместе с тем, глава организации отметил, что количество новых случаев заражения вирусом в Китае снижается.

"Всего насчитывается 90 893 случая по всему миру и 3110 смертей. За последние 24 часа Китай сообщил о 129 новых случаях заболевания. Это самый низкий показатель с 20 января", - сказал Гебрейесус.

По его словам, за пределами КНР отмечены 1848 случаев заболевания, причем 80% этих случаев приходятся на три страны - Южную Корею, Иран и Италию.

Глава ВОЗ привел данные, согласно которым лишь у 1% зараженных коронавирусом не наблюдается симптомов болезни, а у большинства остальных инфицированных они проявляются в течение двух дней после заражения.

Гебрейесус отметил, что, хотя COVID-2019 не столь заразен как грипп, вакцины против коронавируса пока не существует, как и нет специфического метода лечения. В то же время гендиректор ВОЗ напомнил, что в разработке находятся 20 типов вакцин против коронавируса.

Главное отличие от гриппа состоит в том, что COVID19 вызывает более тяжелое заболевание, чем сезонный грипп. В то время как многие люди во всем мире создали иммунитет к сезонным штаммам гриппа, COVID-19 является новым коронавирусом, к которому никто не имеет иммунитета.

"Это уникальный вирус с уникальными характеристиками. Но и COVID-2019, и грипп вызывают проблемы с дыханием и распространяются одним и тем же образом - через маленькие капельки жидкости изо рта и носа больного", - отметил Гебрейесус.

Таким образом, пояснил он, странам, уже разрабатывавшим меры против распространения гриппа, не придется начинать "с чистого листа" работу над способами сдерживать COVID-2019.

Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Он обнаружен у жителя Черновицкой области, который вернулся из Италии. Мужчина госпитализирован с жаром и сухим кашлем.Его жена находится в изоляции дома.

Медицинская система Украины оказалась готова к первому случаю коронавирусной болезни и работает в штатном режиме.