Пандемия коронавируса не закончилась - мы учимся ее игнорировать

Covid-19 находится сейчас там, где была глобальная пандемия ВИЧ/СПИД до появления антиретровирусных препаратов. Американский эпидемиолог Грегг Гонсалвес провел важную параллель между обеими пандемиями. “Эпидемия ВИЧ не закончитась, - сказал он. - Ее просто стали игнорировать”.

Об этом упомянул в своей статье “Это не закончилось, даже если закончилось” ( It ain’t over ’til it’s over ), опубликованной в журнале Science, известный ученый в области химии и медицины Герберт Холден Торп ( Herbert Holden Thorp ).

В статье он упомянул, что авторитетный медицинский эксперт Энтони Фауци заявил недавно, что Соединенные Штаты “вышли из фазы пандемии”. Правда, затем пошел на попятный, заявив, что он имел в виду не окончание пандемии вообще, а то, что завершилась лишь ее “острая фаза”.

В то же время часто становится известно о том, что у того или иного политика или топ-чиновника администрации США , включая вице-президента Камалу Харрис, позитивные тесты на Covid-19. Многие члены Конгресса также объявили о положительных результатах тестов.

По словам автора публикации, администрация США делала большую ставку на то, что вакцинация обеспечит коллективный иммунитет и положит конец пандемии. Тем не менее, у эволюции были на этот счет другие планы, и новые варианты SARS-COV-2 продолжили пандемию.

“Во время подготовки этой статьи я проверил себя на Covid-19, - пишет Холден Торп. - Результат оказался положительным. И это после четырех вакцинаций! К счастью, у меня был рецепт на противовирусный препарат Paxlovid . Лихорадка исчезла в течение нескольких часов после принятия препарата. Через несколько дней тест на Covid-19 дал отрицательный результат. Это отличная новость для меня, но не для тех, у кого нет этих ресурсов”, - подчеркивает автор.

Как пишет д-р Торп, SARS-COV-2 быстро мутирует, причем более патогенные варианты уже маячат на горизонте. Мир по-прежнему едва вакцинирован, и даже в богатых странах, таких как Соединенные Штаты, ресурсы неравномерно распределены. Пандемия абсолютно не закончилась. Время для финального свистка еще не пришло.