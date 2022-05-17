Пандемия коронавируса не закончилась - мы учимся ее игнорировать
Медики и политики рассчитывали, что вакцинация обеспечит коллективный иммунитет и положит конец пандемии Covid-19. Однако, похоже, у эволюции на этот счет другие планы, информирует
Covid-19 находится сейчас там, где была глобальная пандемия ВИЧ/СПИД до появления антиретровирусных препаратов. Американский эпидемиолог Грегг Гонсалвес провел важную параллель между обеими пандемиями. “Эпидемия ВИЧ не закончитась, - сказал он. - Ее просто стали игнорировать”.
Об этом упомянул в своей статье “Это не закончилось, даже если закончилось” (
В статье он упомянул, что авторитетный медицинский эксперт Энтони Фауци заявил недавно, что Соединенные Штаты “вышли из фазы пандемии”. Правда, затем пошел на попятный, заявив, что он имел в виду не окончание пандемии вообще, а то, что завершилась лишь ее “острая фаза”.
В то же время часто становится известно о том, что у того или иного политика или топ-чиновника администрации США, включая вице-президента Камалу Харрис, позитивные тесты на Covid-19. Многие члены Конгресса также объявили о положительных результатах тестов.
По словам автора публикации, администрация США делала большую ставку на то, что вакцинация обеспечит коллективный иммунитет и положит конец пандемии. Тем не менее, у эволюции были на этот счет другие планы, и новые варианты SARS-COV-2 продолжили пандемию.
“Во время подготовки этой статьи я проверил себя на Covid-19, - пишет Холден Торп. - Результат оказался положительным. И это после четырех вакцинаций! К счастью, у меня был рецепт на противовирусный препарат
Как пишет д-р Торп, SARS-COV-2 быстро мутирует, причем более патогенные варианты уже маячат на горизонте. Мир по-прежнему едва вакцинирован, и даже в богатых странах, таких как Соединенные Штаты, ресурсы неравномерно распределены. Пандемия абсолютно не закончилась. Время для финального свистка еще не пришло.