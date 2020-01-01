Два жителя Житомирской области попали в реанимацию из-за взрыва фейерверка

Один травмировался в селе на севере области, другой - в самом Житомире.

40-летний житель села Николаевка, расположенного недалеко от Коростеня на севере Житомирской области, ночью 1 января получил тяжелые травмы в результате взрыва фейерверка.

Об этом говорится на сайте областного управления ГосЧС.

Его доставили в областную больницу с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза.

Мужчина получил травмы во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе, зажигая фейерверк. Очевидцы происшествия вызвали медиков, которые доставили травмированного в Житомир.

Аналогичный случай произошел и в самом Житомире на Восточной улице.

35-летний мужчина получил тяжелые травмы, решив заглянуть в несработавший фейерверк. В это время произошел взрыв.

Его доставили в ту же больницу в тяжелом состоянии, он тоже находится в реанимации.

"После полуночи, примерно в 0:50, во время запуска фейерверка тяжело травмировался житель областного центра 1984 года рождения. Его доставили в областную больницу, где он сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении", - сообщила местному изданию "Житомир.info" пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.