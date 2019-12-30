В Черниговской области ребенок поджег дом, играя со спичками

Его родители в это время тоже находились дома, но не следили за ним.

В Черниговской области ребенок поджег дом, играя со спичками
Фото: cn.dsns.gov.ua

В Черниговской области в селе Плиски 29 декабря из-за игр 8-летнего мальчика со спичками загорелся дом в частном секторе.

Он играл с ними на веранде, где стояли канистры с бензином. Родители в это время находились дома, но не следили за ним, сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Черниговской области.

Фото: cn.dsns.gov.ua

"К счастью, ребенок не пострадал. Пламя повредило перекрытия на площади 25 кв. м и внутреннюю облицовку стен на площади 15 кв.м", – уточнили спасатели.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Напомним, в начале декабря в Харьковской области в селе Соболевка 9-летний мальчик совершил пять поджогов нежилых зданий на территории частных домовладений.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили елкуВ Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили елку
В американском городе Уосо снимут полувековой запрет на игру в снежкиВ американском городе Уосо снимут полувековой запрет на игру в снежки
В Киеве мужчине выстрелили в грудь во дворе его дома, подозреваемый задержанВ Киеве мужчине выстрелили в грудь во дворе его дома, подозреваемый задержан
В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердцаВ Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца
В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейскогоВ Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевской области двое мужчин отравились самогоном, один из них умерВ Киевской области двое мужчин отравились самогоном, один из них умер
В Ровенской области от коклюша умер младенецВ Ровенской области от коклюша умер младенец
В Винницкой области из-за взрыва гранаты погиб человек, еще двое раненыВ Винницкой области из-за взрыва гранаты погиб человек, еще двое ранены
У жителя Донецкой области нашли чемодан коноплиУ жителя Донецкой области нашли чемодан конопли
В Одесской области пограничники прекратили незаконную переправку граждан Турции в УкраинуВ Одесской области пограничники прекратили незаконную переправку граждан Турции в Украину
В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадалиВ Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
В Днепропетровской области установили самую глубоководную елку в ЕвропеВ Днепропетровской области установили самую глубоководную елку в Европе
В Запорожской области мужчина напал на людей с ножом, один погибшийВ Запорожской области мужчина напал на людей с ножом, один погибший
В Киевской области полицейский выстрелил себе в головуВ Киевской области полицейский выстрелил себе в голову
Полиция разоблачила сеть детских порно-студий в Днепропетровской областиПолиция разоблачила сеть детских порно-студий в Днепропетровской области
Последние новости
Подгружаем последние новости