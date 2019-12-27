В Киеве в квартире произошел пожар из-за елочной гирлянды

Жертв и пострадавших нет.

В Киеве 26 декабря произошел пожар в квартире из-за короткого замыкания в елочной гирлянде. Об этом сообщили на странице ГУ ГосЧС в столице в Facebook.

Возгорание произошло в квартире на 14 этаже на ул. Срибнокильская, 8 (Дарницкий район). Его удалось ликвидировать за 15 минут, жертв и пострадавших нет.

"Вследствие пожара гирлянда и елка сгорели полностью, повреждены личные вещи, мебель и окно, закопчены стены и потолок комнаты", – добавили спасатели.

В ГУ ГосЧС напомнили о правилах пожарной безопасности во время установки и украшения елок и попросили приобретать гирлянды только лицензионного производства, а также не украшать деревья легковоспламеняющимися игрушками.