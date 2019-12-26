У жителя Донецкой области нашли чемодан конопли

Мужчина утверждает, что заготовил 8 кг марихуаны с лета, для личного потребления.

У жителя Донецкой области нашли чемодан конопли
Фото: Пресс-служба полиции

В Константиновском районе Донецкой области у местного жителя дома обнаружили около 8 кг сушеной конопли. Мужчина утверждает, что хранил растения для личного потребления.

Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.

"Поступила информация о том, что житель одного из населенных пунктов Константиновского района хранит дома марихуану. В результате проведения обыска информация подтвердилась... Сушеные и измельченные растения были разложены по всему дому нарушителя. Он объяснил, что заготовил эти продукты еще летом, а теперь использует для себя", - говорится в сообщении.

Точный вес будет установлен после экспертизы, но предварительная оценка показала, что это - около 8 кг.

Фото: Пресс-служба Нацполиции

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Напомним, ранее Вознесенский суд Николаевской области оправдал инвалида первой группы Виталия Румянцева по делу о незаконном выращивании конопли для лечения болевого синдрома.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили елкуВ Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили елку
Полиция разоблачила сеть детских порно-студий в Днепропетровской областиПолиция разоблачила сеть детских порно-студий в Днепропетровской области
В Николаеве женщина получила ранение, выгуливая собак у полицейского стрельбищаВ Николаеве женщина получила ранение, выгуливая собак у полицейского стрельбища
В Запорожской области мужчина напал на людей с ножом, один погибшийВ Запорожской области мужчина напал на людей с ножом, один погибший
В Киеве мужчине выстрелили в грудь во дворе его дома, подозреваемый задержанВ Киеве мужчине выстрелили в грудь во дворе его дома, подозреваемый задержан
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесской области пограничники прекратили незаконную переправку граждан Турции в УкраинуВ Одесской области пограничники прекратили незаконную переправку граждан Турции в Украину
В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадалиВ Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
В Днепропетровской области установили самую глубоководную елку в ЕвропеВ Днепропетровской области установили самую глубоководную елку в Европе
В Запорожской области мужчина напал на людей с ножом, один погибшийВ Запорожской области мужчина напал на людей с ножом, один погибший
В Киевской области полицейский выстрелил себе в головуВ Киевской области полицейский выстрелил себе в голову
В раздевалках столичного спортклуба "5 элемент" нашли скрытые камеры, - ГБРВ раздевалках столичного спортклуба "5 элемент" нашли скрытые камеры, - ГБР
Полиция разоблачила сеть детских порно-студий в Днепропетровской областиПолиция разоблачила сеть детских порно-студий в Днепропетровской области
В СИЗО Кропивницкого нашли тайник с водкой, наркотиками и мобильными телефонамиВ СИЗО Кропивницкого нашли тайник с водкой, наркотиками и мобильными телефонами
Возле школы в Одесской области нашли более 300 боеприпасов времен Второй мировой войныВозле школы в Одесской области нашли более 300 боеприпасов времен Второй мировой войны
В Черкасской области подросток торговал марихуанойВ Черкасской области подросток торговал марихуаной
Последние новости
Подгружаем последние новости