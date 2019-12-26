В Одесской области пограничники прекратили незаконную переправку граждан Турции в Украину

Конечной целью граждан Турции было незаконно попасть в страны Западной Европы.

Пограничники в Раздельнянском районе Одесской области перекрыли канал незаконной переправки в Украину граждан Турции. Об этом сообщат пресс-центр Госпогранслужбы.

Фото: dpsu.gov.ua

Вне установленных пунктов пропуска они задержали трех граждан Турции и гражданина Молдовы, который организовывал их незаконную переправку из Молдовы на территорию Украины.

Правоохранители установили, что конечной целью граждан Турции было попасть в страны Западной Европы тоже незаконным образом.

Граждане Турции привлечены к ответственности, кроме того, на основании собранных материалов гражданину Молдовы объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".