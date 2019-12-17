Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева

Это – 25-летний уроженец РоSSии.

Полиция и прокуратура установили подозреваемого в заказном убийстве депутата Киевского областного совета и бизнесмена Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.

Причастным к организации преступления, по версии следствия, является 25-летний уроженец РоSSии, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, с которым познакомился в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили на странице прокуратуры Киева в Facebook.

"Во время личной встречи, которая прошла в одном из ТРЦ столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере $40 000, на что тот согласился", - добавили в прокуратуре.

Для реализации преступления организатор предоставил снайперу информацию о пострадавшем, его адрес проживания и работы, а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортом и финансировал все расходы, в том числе и аренду гаража, где хранилось оружие.

Инструкции для организации убийства мужчина присылал исполнителю в Telegram, а сам накануне преступления выехал за границу, чтобы обеспечить себе алиби.

В это время снайпер вместе с соучастником самостоятельно определили место для убийства - парковку возле ресторана, где часто появлялся пострадавший.

Фото: Lb.ua

"Вечером 1 декабря, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в авто, исполнитель совершил выстрел, смертельно ранив мальчика", - добавили правоохранители.

25-летнему организатору преступления объявили подозрение, решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Фото: скриншот видео Инна и Вячеслав Соболевы

Напомним, 2 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве ребенка Соболева. Следствие рассматривает три версии убийства ребенка: финансово-экономическая деятельность его отца, семейно-бытовые проблемы или прошлая и нынешняя деятельность родителя погибшего.

Подозреваемые в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева полгода назад демобилизовались из батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии. Один из них, Андрей Лаврега, принимал участие в боевых действиях на Донбассе с 18 лет и пробыл там два года.

Целью снайпера был сам Соболев, но пуля попала в его сына. В автомобиле в момент стрельбы, кроме ребенка, находились его родители и еще одна родственница.