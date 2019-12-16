В Тернопольской области нашли мертвым 15-летнего парня, который пропал 22 ноября

Признаки насильственной смерти на теле несовершеннолетнего не обнаружены.

В Тернопольской области нашли мертвым 15-летнего парня, который пропал 22 ноября
Фото: 112.ua

В Тернопольской области нашли мертвым 15-летнего Виктора Грубьяка, который пропал 22 ноября этого года. Тело парня нашли охотники в поле между селами Вився и Золотая Слобода Козовского района.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, парень был родом из села Золотая Слобода. Он ушел из дома 21 ноября, а последний раз его видели ночью 22 ноября возле дома культуры соседнего села Вився. Все это время полицейские вели поиски пропавшего.

"В ходе поверхностного осмотра на теле несовершеннолетнего признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили. Правоохранители предполагают, что парень, возвращаясь домой, вероятно, заблудился и пошел в направлении Козовского сахарного завода", - сообщают в полиции.

Окончательная причина смерти несовершеннолетнего будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, судебно-медицинская экспертиза окончательно опровергла первоначальную версию следствия о том, что найденного на железнодорожных путях в Прилуках 14-летнего Дениса Чаленко мог сбить поезд. Подросток умер из-за открытой черепно-мозговой травмы и повреждения мозга, однако на теле не обнаружили повреждений от ударов.

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