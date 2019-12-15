Умерла французская актриса Анна Карина

Она была звездой французской новой волны.

? Умерла французская актриса Анна Карина
Анна Карина в фильме "Альфавиль"
Фото: скриншот

Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла в Париже от рака в возрасте 79 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на агента актрисы Лоран Баландрас.

В момент смерти рядом с ней находился ее бывший муж, американский режиссер Денис Берри.

Настоящее имя Анны Карины - Ханна Карин Байер. С 1961 по 1967 год она была замужем за французским режиссером и одним из основоположников французской новой волны Жаном-Люком Годаром.

Карина снялась таких фильмах, как Женщина есть женщина, Жить своей жизнью, Банда аутсайдеров, Альфавиль, Безумный Пьеро.Также актриса сотрудничала с такими известными режиссерами, как Лукино Висконти и Райнер Вернер Фассбиндер.

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