Установлены личности троих из пяти погибших при пожаре в Одесском колледже

Третьей погибшей оказалась сотрудница учреждения.

Установлены личности троих из пяти погибших при пожаре в Одесском колледже
Фото: dumskaya.net

В Одессе опознали личность третьей из пяти погибших при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщили во время субботнего заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает "Думская".

"Жертвой оказалась сотрудница колледжа Марина Коваль, 1963 года рождения. Погибшая не выходила на связь с родными с 7:00 утра среды, 4 декабря. Уже с 14-ти часов ее телефон был выключен", - говорится в сообщении.

УНИАН пишет, что погибшая работала в колледже секретарем.

Ранее в полиции подтвердили гибель 16-летней Ксении Бабенко и преподавателя математики и информатики 43-летней Анны Бортюк.

Личность еще двух погибших устанавливается. Пропавшими без вести считаются 11 человек.

Кроме того, комиссия установила, что в момент возникновения пожара в учебном заведении было 35 преподавателей и 176 студентов.

Пожару присвоили статус чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Напомним, в среду утром на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержалиГрабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали
Подозреваемые в убийстве сына Соболева полгода назад ушли из батальона УДАПодозреваемые в убийстве сына Соболева полгода назад ушли из батальона УДА
Полиция вышла на заказчика нападения на отца убитого и 3-летнего мальчика, - СМИПолиция вышла на заказчика нападения на отца убитого и 3-летнего мальчика, - СМИ
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селеВ Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
УПЦ МП подтвердила наркозависимость задержанного священникаУПЦ МП подтвердила наркозависимость задержанного священника
Блок рекламы


Похожие новости
18 пострадавших при пожаре в Одессе уже выписаны из больниц18 пострадавших при пожаре в Одессе уже выписаны из больниц
Количество погибших в одесском пожаре возросло до пятиКоличество погибших в одесском пожаре возросло до пяти
Пожар в Одесском колледже уничтожил научную библиотеку и коллекции Института морской биологииПожар в Одесском колледже уничтожил научную библиотеку и коллекции Института морской биологии
ГБР завершило расследование убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в ПереяславеГБР завершило расследование убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе
Спасатели начали разбирать завалы в сгоревшем одесском колледжеСпасатели начали разбирать завалы в сгоревшем одесском колледже
При пожаре в Одесском колледже погибла студентка, 26 человек пострадали (обновлено)При пожаре в Одесском колледже погибла студентка, 26 человек пострадали (обновлено)
При пожаре в Одесском колледже умерла преподавательница, 18 человек пострадалиПри пожаре в Одесском колледже умерла преподавательница, 18 человек пострадали
Троих детей госпитализировали после отравления газом в Донецкой областиТроих детей госпитализировали после отравления газом в Донецкой области
В киевском общежитии взорвалась граната, двое погибшихВ киевском общежитии взорвалась граната, двое погибших
Подозреваемый в избиении детей в одесском приюте полицейский уволенПодозреваемый в избиении детей в одесском приюте полицейский уволен
Последние новости
Подгружаем последние новости