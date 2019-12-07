Установлены личности троих из пяти погибших при пожаре в Одесском колледже

В Одессе опознали личность третьей из пяти погибших при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщили во время субботнего заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает "Думская".

"Жертвой оказалась сотрудница колледжа Марина Коваль, 1963 года рождения. Погибшая не выходила на связь с родными с 7:00 утра среды, 4 декабря. Уже с 14-ти часов ее телефон был выключен", - говорится в сообщении.

УНИАН пишет, что погибшая работала в колледже секретарем.

Ранее в полиции подтвердили гибель 16-летней Ксении Бабенко и преподавателя математики и информатики 43-летней Анны Бортюк.

Личность еще двух погибших устанавливается. Пропавшими без вести считаются 11 человек.

Кроме того, комиссия установила, что в момент возникновения пожара в учебном заведении было 35 преподавателей и 176 студентов.

Пожару присвоили статус чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Напомним, в среду утром на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.