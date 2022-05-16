Отец троих детей и ведущий "Холостячки" Решетник намекнул, что не собирается останавливаться: "Будут звать..."

Телеведущий Григорий Решетник, ведущий "Холостячки", заговорил об именах будущих детей, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - успешный украинский телеведущий, который ведет проекты "Холостяк", "Холостячка" и другие. Звезда женат на красотке Кристине, которая родила ему уже троих детей. Но этого, видимо, Григорию мало, поэтому он эмоционально высказался в новой публикации в Инстаграм.

На кадрах Решетник поблагодарил группу Kalush, которая выборола победу на "Евровидении". Также звезда заявил, что дочь и сына будут звать Kalush.

"И дочь и сына будут звать КАЛУШ", - написал Решетник.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Нет, девочка Вам нужна, Стефания", "Хватит из-за границы кричать какие мы непобедимые, и прятаться за юбку", "Боже, я плачу", "Это невероятно, я не могу теперь уснуть".