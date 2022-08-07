Дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів: "Пішли на тренування, а прийшли..."

Христина Решетник

Христина Решетник відправила своїх синів із батьком на тренування, а вони прийшли із сюрпризом

Як пише Politeka.ne , ведучий «Холостяка» та «Холостячки» Григорій Решетник зі своєю дружиною Крістіною – багатодітні батьки. Пара виховує трьох чудових синів та мріє про доньку.

Дружина ведучого Решетника Христіна не тільки займається будинком, побутом та дітьми, а й встигає активно вести блог в Інстаграмі. Христина ділиться своїми буднями, розповідає про виховання дітей та показує, як проводить час зі своїм зоряним чоловіком.

Зараз у себе в сториз дружина Решетника вирішила показати, який сюрприз приготували її найулюбленіши чоловіки.

"Пішли на тренування, а прийшли із сюрпризом", - розповіла вона.

Жінка зізналася, що ніколи не святкує день Ангела, але цього разу вирішила зробити виняток.

"На Заході іменини чи не важливіше свято, ніж День народження ?? Тому вчора отримувала привітання та відчула себе іменинницею ?", - розповіла Христіна.


Ирина Юрченко, politeka.net





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