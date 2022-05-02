Отец троих детей Григорий Решетник рассказал, почему остался с семьей в Украине

В период действия военного положения в Украине покинуть страну имеют право мужчины, на содержании которых находится трое или больше детей до 18 лет. Такой возможностью, среди прочих, уже воспользовались Сергей Бабкин и Анатолий Анатолич. Однако не все многодетные знаменитости решились на переезд.

Телеведущий Григорий Решетник, который воспитывает троих сыновей с женой Кристиной, рассказал программе "Зірковий шлях", почему его семья не двинулась дальше запада Украины, информирует Апостроф .

Фото: https://www.instagram.com/grisha_reshetnik/

"Мысли [уехать] были, но мы приняли принципиальное решение, что остаемся. Да, нашим детям страшно, да, звучат сирены, но именно тут ты можешь помогать, налаживать коммуникацию с теми людьми, которые могут предоставить помощь. Ты можешь волонтерством заниматься, можешь вдохновлять людей своим примером, что остаешься, давать им веру, что победа близко, что мы должны объединяться", - рассказал Решетник.

Телеведущий признался, что сначала его мучило чувство вины, из-за которого он рвался в Киев . Родители и жена были против, и он в течение двух недель не мог найти силы, чтобы выйти из дома. Когда Григорий все же вышел на прогулку с сыновьями, к нему начали подходить люди и благодарить за то, что он остается в Украине.

"Я понял, что людям тоже нужна эта поддержка, и что каждый из нас воюет на своем фронте. Каждый должен делать то, что получается лучше всего, - сказал он. - Мы много занимались эвакуацией людей, которые прошли и Бучу, Ирпень. Чем могли и чем можем, помогаем всеми силами".

Среди троих детей Решетника тяжелее всего на сирены реагирует его средний сын Дима, которому скоро исполнится 5 лет. Мальчик торопит родных идти в укрытие при каждой воздушной тревоге, очень переживает, и Григорию приходится объяснять, что это "наши войска летят побеждать врага".

"Трудно мне даются вопросы: "Папа, когда мы вернемся домой, в свою комнату, в школу, к друзьям? Мы скучаем. Папа, когда законится война?" Не думал, что придется объясняет это своим детям", - признался он.