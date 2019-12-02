В кафе в центре Киева снова была стрельба, пострадало несколько человек

В столичном кафе на улице Антоновича иностранцы начали стрельбу из травматического оружия, пострадали несколько человек. Об этом сообщает Dtp.kiev на фейсбуке.

"И опять Киев . Стрельба. Антоновича 88, кафе Баку, огнестрельные ранения. Введен оперативный план Сирена", - сказано в сообщении.

Несколько иностранцев в ходе конфликта открыли стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек из бывших южных республик Советского Союза. Злоумышленники скрылись на автомобиле Mitsubishi серого цвета.

Фото: Dtp.kiev

На сайте Нацполиции сообщается, что неустановленные лица избили посетителя ресторана и сделали несколько выстрелов в потолок.

"На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, патрульные полицейские и врачи", - отметили в сообщении.

Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин рассказал, что между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента сделал несколько выстрелов в потолок ресторана, после чего все нападавшие скрылись.