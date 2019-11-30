На границе со Словакией задержали крупную партию героина, спрятанную в стройматериалах

Согласно документам, грузовик направлялся из Киева в Германию.

Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine

На пограничном пункте пропуска "Ужгород" в Закарпатской области задержали автомобиль со строительными материалами, среди которых обнаружили 374 килограмма героина. Об этом сообщили в СБУ.

"Во время углубленного осмотра транспортного средства были обнаружены скрытые в листах клееной фанеры подозрительные пакеты. Проведенный на месте экспресс-анализ показал, что в пакетах находится героин. В каждом из осмотренных листов фанеры обнаружены наркотические средства", - говорится в сообщении.

Общий вес изъятых наркотиков составляет 374 килограмма.

Фото: https://zak.gp.gov.ua/

Фото: https://zak.gp.gov.ua/

Согласно документам, груз следовал из Киева в Германию, сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 305 (законченное покушение на контрабанду особо опасного наркотического средства, с сокрытием от таможенного контроля, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают источники происхождения наркотиков, отправителей и заказчиков товара.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабный наркосиндикат на 25 миллионов гривен.Один из организаторов наркобизнеса - действующий депутат объединенной территориальной общины.

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