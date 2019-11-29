На границе со Словакией задержали фуру с крупной партией героина

Наркотики были спрятаны в листах фанеры.

Фото: facebook.com/max.nefyodov, facebook.com/zahidnuy.kordon

На границе со Словакией в пятницу задержали фуру с крупной партией героина.

Об этом сообщила пресс-служба западного регионального управления Госпогранслужбы в фейсбуке.

Наркотики были спрятаны в грузовике, который по документам вез фанеру в Германию. Фуру направили на углубленный осмотр, в ходе которого в листах фанеры нашли тайник с пакетами темно-коричневого вещества. Экспресс-анализ показал, что это героин.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Фото: facebook.com/max.nefyodov
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Наркотики передали на экспертизу, а водителя задержали.

"Вообще-то что-то мелкое (например, полсотни таблеток экстази) ловим регулярно, но тут прям почти оптовая партия", - прокомментировал событие начальник Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Напомним, что накануне полиция сообщила о ликвидации наркосиндиката, в рамках операции нашли наркотиков на 25 млн гривен.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине обострился вирус КоксакиВ Украине обострился вирус Коксаки
В Киевской области мужчина похитил и пытал вероятного любовника женыВ Киевской области мужчина похитил и пытал вероятного любовника жены
Правоохранители разоблачили масштабный наркосиндикат на 25 миллионов гривенПравоохранители разоблачили масштабный наркосиндикат на 25 миллионов гривен
В Крыму старшеклассник умер во время урокаВ Крыму старшеклассник умер во время урока
В Камбодже туристам запретили кататься на слонахВ Камбодже туристам запретили кататься на слонах
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевской области задержали "уголовного авторитета" с удостоверением журналистаВ Киевской области задержали "уголовного авторитета" с удостоверением журналиста
"Вора в законе" "Тенго Питерского" задержали в Ровенской обалсти"Вора в законе" "Тенго Питерского" задержали в Ровенской обалсти
В Запорожской области задержали мужчину за угрозу взорвать отделение полицииВ Запорожской области задержали мужчину за угрозу взорвать отделение полиции
В Луганской области задержали поставщиков марихуаны на оккупированные территорииВ Луганской области задержали поставщиков марихуаны на оккупированные территории
В Харькове задержали злоумышленника, который выманил у пенсионера более миллиона гривенВ Харькове задержали злоумышленника, который выманил у пенсионера более миллиона гривен
В Киеве задержали группу липовых коллекторовВ Киеве задержали группу липовых коллекторов
В Киеве задержали людей, которые пытались выселить жителей общежитияВ Киеве задержали людей, которые пытались выселить жителей общежития
В Киеве задержали следователя Нацполиции при получении $3 тыс. взяткиВ Киеве задержали следователя Нацполиции при получении $3 тыс. взятки
Врача онкодиспансера в Киеве задержали при получении $2 тыс. взяткиВрача онкодиспансера в Киеве задержали при получении $2 тыс. взятки
В Тернополе задержали мужчину за угрозу взорвать отделение полицииВ Тернополе задержали мужчину за угрозу взорвать отделение полиции
Последние новости
Подгружаем последние новости