Каждая вторая убитая женщина в мире умирает от рук партнера или члена семьи, - ООН

Каждая третья - подвергается насилию в течение жизни.

25 ноября, во Всемирный день против насилия над женщинами, Организация Объединенных Наций опубликовала доклад, согласно которому более трети женщин по меньшей мере один раз в жизни подвергались насилию, в том числе сексуальному.

По данным организации, в мире каждая вторая убитая женщина умирает от рук партнера или члена семьи. Каждая третья - подвергается насилию в течение жизни.

"В некоторых странах показатели насилия со стороны мужа или партнера достигают 70 процентов, а убийства женщин, совершенных близкими людьми, составляют 58 процентов из общего числа. Это значит, что каждый день где-то от рук одного из членов собственной семьи гибнет 137 женщин", - говорится в сообщении.

Согласно данным ООН , 650 миллионов женщин выдали замуж в детском возрасте. В то же время около трех миллиардов живут в странах, где супружеское изнасилование не является преступлением.

Кроме того, женщины в 72% случаев становятся пострадавшими в торговле людьми. 75-80% из них попадают в сексуальное рабство.

Также по меньшей мере 12 млн женщин от 15 до 49 лет в 30 странах переносят операции на половых органах, их калечат.

25 ноября в мире отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. ООН официально утвердил его в 1999 году. Дату выбрали в память о сестрах Мирабал - политических активисток, жестоко убитых тайной полицией по приказу диктатора Доминиканской Республики Рафаэля Трухильо в 1960 году.

Напомним, ранее в ноябре суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие. Мужчину, который систематически издевался над женой, арестовали на три месяца.

В октябре полиция анонсировала запуск групп реагирования на домашнее насилие по всей Украине. Также будет создана общенациональная база данных.