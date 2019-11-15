В Бельгии зафиксировали первую смерть от курения электронных сигарет

В Брюсселе зафиксировали первую смерть, которую врачи связывают с курением электронной сигареты. Об этом сообщает Telegraph.

18-летний Рафаэль Пауерт скончался менее чем через месяц после пневмонии. У парня появился кашель, который перерос в одышку, после чего его госпитализировали. Из-за очень низкого уровня кислорода, Пауерта поместили в медицинскую кому. Спустя 26 дней его легкие «окаменели» и врачи решили отключить аппараты искусственного дыхания.

Врачи сказали, что смерть, скорее всего, была вызвана его электронной сигаретой или ее жидким ароматизатором, которые парню подарили на 18-летие.

Отец Рафаэля отметил, что ранее у парня было крепкое здоровье, он играл в регби. Отец надеется, что смерть его сына поможет предотвратить гибель других людей из-за курения электронных сигарет.