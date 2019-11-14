В Киеве подожгли несколько магазинов "Молоко от фермера"

Нападение произошло ночью в разных районах столицы.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua
В трех районах Киева в ночь на 14 ноября неизвестные подожгли магазины "Молоко от фермера". Первое возгорание произошло в Днепровском районе на ул. Бучмы.

 

Согласно данным пресс-службы ГосЧС в столице, около 2:50 спасателям поступило сообщение о возгорании на первом этаже жилого дома.

"По прибытию огнеборцы установили, что пожар произошел в магазине. В 3:26 возгорание было ликвидировано, сгорели входные металлопластиковые двери и рекламные вывески", - говорится в сообщении.

Как пишет "Информатор", возгорание произошло после того, как трое неизвестных облили магазин керосином и подожгли. Спустя несколько минут после этого пожар начался в магазине "Молоко от фермера" на ул. Елены Телиги. Охранникам удалось затушить огонь еще до прибытия пожарных.

Третье, самое сильное возгорание произошло на Петропавловской Борщаговке. С магазина огонь перешел на соседние МАФы, в результате почти полностью сгорели десять торговых точек. Все происшествия обошлись без пострадавших.

Пожар в магазине на Петропавловской Борщаговке
Фото: kiev.informator.ua
Пожар в магазине на Петропавловской Борщаговке

 

Напомним, зимой и весной 2019 года в столице произошло несколько поджогов магазинов сети "Рошен". В феврале загорелся магазин в Дарницком районе. В поджоге заподозрили частного предпринимателя, который занимался торговлей кондитерских изделий.

В марте в столице подожгли магазин возле станции метро "Героев Днепра". Пожар, вероятно, устроили двое неизвестных - они облили фасад какой-то жидкостью.

На следующий день произошел пожар в магазине "Рошен" на улице Крещатик. Взрыв-пакет в витрину магазина бросил участник экстремистской организации "Белые балаклавы".




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