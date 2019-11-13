?В Киеве должник стрелял в сотрудников банка, которые пришли к нему из-за невыплаты кредита

В Деснянском районе Киева мужчина во время конфликта выстрелил из травматического оружия в работника банка, который пришел к нему домой из-за задолженности по кредиту.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Поступило сообщение от киевлянина о том, что неизвестные пытаются выломать дверь его квартиры на улице Лисковской. А потом поступило сообщение о стрельбе по вышеуказанному адресу. На вызов сразу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. На момент приезда правоохранителей дверь квартиры была открыта, а внутри помещения находилось пятеро представителей банка и владелец дома", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что представители банка пришли по месту жительства мужчины для проверки имущества, которое стало собственностью банка из-за невыплаты кредита. Хозяин дома достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и сделал два выстрела. Одна из пуль попала одному из мужчин в ногу. С непроникающим ранением его госпитализировали.

По просьбе полицейских владелец дома предоставил разрешение на оружие. В общем коридоре эксперты нашли и изъяли две стреляные гильзы. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

Напомним, в Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станции.