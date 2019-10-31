Труба заявил, что в ближайшее время ГБР назовет имя убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова

В ближайшее время будут объявлены окончательные подозрения по этому делу.

Труба заявил, что в ближайшее время ГБР назовет имя убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова
Фото: UAportal

Следователи ГРБ на днях назовут фамилию человека, который совершил смертельный выстрел в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в конце мая погиб в киевской области. Об этом рассказал директор ГБР Роман Труба в интервью «Радио.Свобода».

«На днях мы получим последнюю экспертизу и следователи уже смогут окончательно ответить на вопрос: чей выстрел был смертельный для Кирилла Тлявова. Нужно понимать, что все участники этого события не понимали, чей выстрел был смертелен. Следователи поминутно воссоздали все обстоятельства и в ближайшее время мы назовем фамилию, кто выстрелил», - сказал Труба.

Кроме того, в ближайшее время будут объявлены окончательные подозрения по этому делу.

«В ближайшие дни будут объявлены окончательные подозрения и после этого мы объявим о завершении досудебного расследования. Затем начнется процесс ознакомления подозреваемых с материалами дела. Этот процесс может длиться месяц, может, длиться два месяца. Ограничения (во времени - ред.) Может быть только в том случае, если они будут затягивать, суд своим решением установит свое решение», - отметил директор ГБР.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком сотрудники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять по металлическим банкам и другим предметам. В ходе стрельбы одна из пуль попала в пятилетнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома. Мальчик умер в больнице через три дня.

Всего сообщено о подозрении четырем фигурантам. Один из них - несовершеннолетний ученик 11 класса.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что ответственность за убийство ребенка должны понести пятеро человек. Это четверо мужчин, которые пристреливали ружье во дворе, и женщина, спрятавшая оружие.

20 августа Киевский апелляционный суд оставил под арестом бывшего сотрудника полиции Владимира Петровца - одного из подозреваемых в деле о смерти ребенка.

9 октября сообщалось, что ГБР завершает расследование по этому делу, однако ружье, из которого застрелили ребенка не найдено, но этот факт не повлияет на квалификацию преступления.

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