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2019-10-29
СМИ сообщили о третьем случае дифтерии в Киеве
Ни одной дозы сыворотки в столице не осталось.
Фото: glavcom.ua
Вечером 28 октября в инфекционное отделение Александровской больницы столицы доставили мужчину с симптомами дифтерии.
Об этом сообщает ТСН.
Ранее сообщалось, что в реанимации той же больницы находится вторая заболевшая дифтерией в столице - 35-летняя женщина.
"На пациентку использовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки. На несколькомиллионный город не осталось ни одной дозы сыворотки", - говорится в сообщении.
По словам советника министра здравоохранения Ольги Голубовской, женщине ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали по всем больницам.
Напомним, что на прошлой неделе в Киеве был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика.
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