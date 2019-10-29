СМИ сообщили о третьем случае дифтерии в Киеве

Ни одной дозы сыворотки в столице не осталось.

СМИ сообщили о третьем случае дифтерии в Киеве
Фото: glavcom.ua

Вечером 28 октября в инфекционное отделение Александровской больницы столицы доставили мужчину с симптомами дифтерии.

Об этом сообщает ТСН.

Ранее сообщалось, что в реанимации той же больницы находится вторая заболевшая дифтерией в столице - 35-летняя женщина.

"На пациентку использовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки. На несколькомиллионный город не осталось ни одной дозы сыворотки", - говорится в сообщении.

По словам советника министра здравоохранения Ольги Голубовской, женщине ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали по всем больницам.

Напомним, что на прошлой неделе в Киеве был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика.

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