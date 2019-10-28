Полиция раскрыла покушение на убийство в Киевской области

Сотрудники Национальной полиции раскрыли покушение на убийство в Киевской области.

Об этом говорится на сайте облуправления полиции.

Преступление произошло 21 октября в селе Княжичи Броварского района, где неизвестные на дороге обстреляли водителя легкового автомобиля.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как оказалось, стрелявшие были киллерами, которых, по мнению следователей, нанял 38-летний киевский предприниматель. Мотивом преступления стали неприязненные личные отношения с потерпевшим.

Исполнителем преступления считается 41-летний гражданин РоSSии, который временно проживал в Вышгородском районе. У него дома нашли пистолет "ТТ" с магазином, 60 патронов разного калибра, глушитель и три запасных ствола. О его задержании известили посольство РоSSийской Федерации и консульский отдел МИД . Еще одним соучастником преступления был 34-летний житель города Кривой Рог. В тайнике на месте преступления полицейские нашли и изъяли патроны и обрез охотничьего ружья, из которого он должен был стрелять.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Прокуратура Киевской области сообщила, что преступники остановили автомобиль другой машиной, после чего один из них начал стрелять по лобовому стеклу. Пассажиры автомобиля покинули салон автомобиля и побежали. Подозреваемый начал стрелять им в спину, ранив одного из мужчин. Однако тот начал сопротивляться, поэтому злоумышленникам не удалось завершить свой умысел до конца.

После покушения подозреваемые разъехались по разным городам - Винница, Киев и Кривой Рог. В ходе полицейской спецоперации их задержали.

Предполагаемого организатора уже арестовали по подозрению в покушении на убийство (ст.15 и п.1 ч.2. ст.115 Уголовного кодекса), меру пресечения киллерам изберут в ближайшее время.