Полиция раскрыла покушение на убийство в Киевской области
Задержаны организатор и два киллера.
Сотрудники Национальной полиции раскрыли покушение на убийство в Киевской области.
Об этом говорится на сайте облуправления полиции.
Преступление произошло 21 октября в селе Княжичи Броварского района, где неизвестные на дороге обстреляли водителя легкового автомобиля.
Как оказалось, стрелявшие были киллерами, которых, по мнению следователей, нанял 38-летний киевский предприниматель. Мотивом преступления стали неприязненные личные отношения с потерпевшим.
Исполнителем преступления считается 41-летний гражданин РоSSии, который временно проживал в Вышгородском районе. У него дома нашли пистолет "ТТ" с магазином, 60 патронов разного калибра, глушитель и три запасных ствола. О его задержании известили посольство РоSSийской Федерации и консульский отдел МИД. Еще одним соучастником преступления был 34-летний житель города Кривой Рог. В тайнике на месте преступления полицейские нашли и изъяли патроны и обрез охотничьего ружья, из которого он должен был стрелять.
Прокуратура Киевской области сообщила, что преступники остановили автомобиль другой машиной, после чего один из них начал стрелять по лобовому стеклу. Пассажиры автомобиля покинули салон автомобиля и побежали. Подозреваемый начал стрелять им в спину, ранив одного из мужчин. Однако тот начал сопротивляться, поэтому злоумышленникам не удалось завершить свой умысел до конца.
После покушения подозреваемые разъехались по разным городам - Винница, Киев и Кривой Рог. В ходе полицейской спецоперации их задержали.
Предполагаемого организатора уже арестовали по подозрению в покушении на убийство (ст.15 и п.1 ч.2. ст.115 Уголовного кодекса), меру пресечения киллерам изберут в ближайшее время.
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Общество
28.10.2019 14:33