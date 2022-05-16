Глущенко из "Дизель шоу" раскрыла, как ее семья изменится после войны: "Вот такие планы"

Звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко призналась, что после победы Украины в этой войне хотела бы родить еще одного ребенка.

Об этом популярная актриса и юмористка рассказала в интервью для программы «Зірковий шлях», сообщает Politeka.net. По словам знаменитости, она всегда верила в Украину и ее народ.

«Я всегда говорила, что Украина – это очень крутой народ! И насколько все вместе всем помогают…это бесценно!», - восхитилась артистка со слезами на глазах.

Сила украинцев настолько вдохновила Глущенко, что звезда задумалась о пополнении в семье. По ее признанию, она уже сообщила об этом мужу.

«Когда мы победим, говорю, пойдем за девочкой. Вот такие у меня планы. Так что, надо уже возвращаться, надо чтоб мы победили, и идти за девочкой…в магазин», - пошутила Глущенко.

Как известно, Яна за мужем за концертным директором «Дизель шоу» и продюсером Ирины Билык Олегом Збаращуком. У пары есть сын, которого супруги назвали Тамерлан. Сейчас малышу уже четыре года.