"Я ніколи не знімаю": Глущенко з "Дизель шоу" розповіла, що відвезла із собою за кордон у перші дні війни

У мережі з'явилося зворушливе фото Яни Глущенко з коханим чоловіком, з яким вона не бачилася вже півроку.

Відома гумористична актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко вже півроку мешкає за кордоном. Вона похапцем залишала Україну разом із маленьким сином у перші дні повномасштабного російського вторгнення, і вже півроку не бачила коханого чоловіка. Історію Яни розповіли на сторінці "Дизель шоу" у Instagram.

Також тут опублікували зворушливе фото Глущенко із її обранцем Олегом Збаращуком. На знімку Яна тепло притискається до сильного плеча чоловіка, а він ніжно цілує її у скроню, не зважаючи на камеру.

"Яна Глущенко була змушена виїхати за кордон з маленьким сином. І часу на збирання жодних валіз у неї не було. "Ми дуже швидко виїжджали з дому. Я взяла з собою лише маленьку валізу, в яку поклала кілька речей сина. І все. Мої речі нам потім передавали. Але найголовніша річ, яка завжди була і є зі мною – моя каблучка. Я її ніколи не знімаю", – процитували Яну у підписі до фото у соцмережі.