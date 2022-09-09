"Я ніколи не знімаю": Глущенко з "Дизель шоу" розповіла, що відвезла із собою за кордон у перші дні війни

Яна Глущенко

У мережі з'явилося зворушливе фото Яни Глущенко з коханим чоловіком, з яким вона не бачилася вже півроку.

Відома гумористична актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко вже півроку мешкає за кордоном. Вона похапцем залишала Україну разом із маленьким сином у перші дні повномасштабного російського вторгнення, і вже півроку не бачила коханого чоловіка. Історію Яни розповіли на сторінці "Дизель шоу" у Instagram.

Також тут опублікували зворушливе фото Глущенко із її обранцем Олегом Збаращуком. На знімку Яна тепло притискається до сильного плеча чоловіка, а він ніжно цілує її у скроню, не зважаючи на камеру.

"Яна Глущенко була змушена виїхати за кордон з маленьким сином. І часу на збирання жодних валіз у неї не було. "Ми дуже швидко виїжджали з дому. Я взяла з собою лише маленьку валізу, в яку поклала кілька речей сина. І все. Мої речі нам потім передавали. Але найголовніша річ, яка завжди була і є зі мною – моя каблучка. Я її ніколи не знімаю", – процитували Яну у підписі до фото у соцмережі.


Галина Струс, politeka.net





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