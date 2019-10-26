Полиция открыла дело из-за массового заболевания гепатитом в черниговской школе

Черниговская полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения санитарных норм в черниговской школе, в которой 13 детей заболели вирусным гепатитом.

Как сообщается на сайте ведомства, уголовное производство открыли по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 25 октября в черниговской школе №7 зафиксировали 13 случаев вирусного гепатита. Учеников госпитализировали в инфекционное отделение больницы. В школе провели санитарно-эпидемиологическое обследование.

Гепатит А - болезнь печени, вызываемая вирусом, который распространяется, в основном, при потреблении неинфицированным (или невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и молниеносный гепатит (острую печеночную недостаточность), который зачастую является смертельным.