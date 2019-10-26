В Днепре задержали банду, которая почти год подрывала банкоматы в области

Троим мужчинам грозит до восьми лет тюрьмы.

В Днепре задержали банду, которая почти год подрывала банкоматы в области
Фото: dp.informator.ua

В Днепре в пятницу, 25 октября, в ходе спецоперации полиции и службы безопасности "ПриватБанка" задержали троих участников банды, причастных к подрывам и грабежам нескольких банкоматов в городе и области. Об этом сообщается на сайте банка.

"Во время обысков в квартирах грабителей оперативники изъяли оружие, боеприпасы, номерные знаки, шлемы, бронежилеты, с помощью которых совершали преступления. Кроме того, правоохранители изъяли автомобили, а также скутер и велосипед, на которых передвигались злоумышленники", - говорится в сообщении.

Деятельность банды расследовали с декабря 2018 года.

Отмечается, что задержание подрывников банкоматов стало результатом взаимодействия банка и полиции "с применением самых передовых технологий".

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. За совершение кражи в крупных размерах злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве воры взорвали банкомат, но не смогли достать деньги.

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