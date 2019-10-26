«Друга Ріка» выступит в Киеве с акустической программой

Группе будет аккомпанировать камерный оркестр.

«Друга Ріка» выступит в Киеве с акустической программой
Фото: Ірена Скуратовська

14 ноября в Октябрьском дворце состоится большое выступление рок-группы «Друга Ріка».

«Друга Ріка» исполнит песни из альбома «Піраміда», а также свои лучшие хиты со своей дискографии.

Как сообщают организаторы мероприятия, аккомпанировать музыкантам будет специально приглашенная камерная оркестровая группа.

Напомним, коллектив ранее установил собственный концертный рекорд. Группа всего за 6 недель собрала в самом большом концертном зале страны почти 8 тысяч человек.

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