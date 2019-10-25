В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, еще один ранен

В городе и области введена операция "Сирена".

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове на парковке супермаркета "Восторг" на Клочковской улице застрелили человека, еще один был ранен.

Об этом говорится на сайте полиции.

По данным силовиков, вызов им поступил в 12:05.

#Харьков! Стрельба возле Восторга (Клочковская 134). Трое киллеров завалили мужчину. Предварительно - стреляли в кента Жилина. pic.twitter.com/GxSVuKtDrl

— Наш Харків?? (@MaidanKharkiv) October 25, 2019

По первоначальной информации, двое неизвестных открыли стрельбы в сторону двоих других мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают помощь. Личности пострадавших устанавливаются.

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден сгоревшим неподалеку от места преступления.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена операция "Сирена".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.

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