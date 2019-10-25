В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, еще один ранен

По первоначальной информации, двое неизвестных открыли стрельбы в сторону двоих других мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают помощь. Личности пострадавших устанавливаются.
Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден сгоревшим неподалеку от места преступления.
Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua
Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена операция "Сирена".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.