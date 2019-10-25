В Киеве на Троещинском рынке ночью взорвали гранату

В ночь на 25 октября в Киеве на территории рынка на улицеТеодора Драйзера прогремел взрыв. В результате происшествия пострадавших нет.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам сотрудника охранной фирмы, который приехал на сработку сигнализации, взрыв произошел в проходе между МАФами. С фасада все было закрыто ролетом. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. По информации правоохранителей, мужчина был один.

Предварительно, это была граната. На месте остались осколки взрывного устройства. К счастью, никто не пострадал. Но от взрыва разбились стекла в нескольких сооружениях.

На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.