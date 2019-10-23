Отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября

На запуск системы может уйти до десяти дней.

Отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября
Фото: moygrad.kiev.ua

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что с 25 октября в столице начнут включать отопление. На это потребуется до десяти дней, сказано на сайте КГГА.

"Следующая неделя уже будет холодной, поэтому послезавтра начинаем запуск системы отопления. Наша система теплоснабжения - крупнейшая в Европе, и для того, чтобы она заработала на полную мощность, технологически нам нужно примерно 10 дней. А начинаем отопительный сезон 25 октября", - сказал Кличко в эфире радио "Киев".

По словам мэра, договоры на закупку газа с НАК "Нафтогаз" уже подписаны, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" получило номинации на газ.

Напомним, в 2018 году отопительный сезон в Киеве начался 15 октября.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Мурал на Дарницкой площади в Киеве уничтожили ради места под рекламуМурал на Дарницкой площади в Киеве уничтожили ради места под рекламу
В Одесской области нашли радиоактивное оборудование, излучение которого превышало нормы в 500 раз, - СБУВ Одесской области нашли радиоактивное оборудование, излучение которого превышало нормы в 500 раз, - СБУ
В центре Киева взорвали гранату, есть жертвыВ центре Киева взорвали гранату, есть жертвы
Полиция уничтожила комбайном 89 тысяч кустов конопли с рекордной плантации на ПрикарпатьеПолиция уничтожила комбайном 89 тысяч кустов конопли с рекордной плантации на Прикарпатье
В Полтавской области трое мужчин погибли, очищая выгребную ямуВ Полтавской области трое мужчин погибли, очищая выгребную яму
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве семиклассница выпрыгнула в открытое окно на четвертом этаже школыВ Киеве семиклассница выпрыгнула в открытое окно на четвертом этаже школы
В Киеве обустроят музей истории Труханова островаВ Киеве обустроят музей истории Труханова острова
Патрульные задержали двух подростков и 20-летнего парня, которые залезли на Южный мост в Киеве ради селфиПатрульные задержали двух подростков и 20-летнего парня, которые залезли на Южный мост в Киеве ради селфи
Мурал на Дарницкой площади в Киеве уничтожили ради места под рекламуМурал на Дарницкой площади в Киеве уничтожили ради места под рекламу
В Киеве задержали мужчину, который с ножом нападал на прохожихВ Киеве задержали мужчину, который с ножом нападал на прохожих
В Киеве на трамвайной остановке застрелили человекаВ Киеве на трамвайной остановке застрелили человека
В Киеве воры взорвали банкомат, но не смогли достать деньгиВ Киеве воры взорвали банкомат, но не смогли достать деньги
В Киеве в результате массовой драки погиб 22-летний пареньВ Киеве в результате массовой драки погиб 22-летний парень
Четверо мужчин устроили стрельбу в КиевеЧетверо мужчин устроили стрельбу в Киеве
Подозреваемого в убийстве байкера в Киеве перевели из психбольницы в СИЗОПодозреваемого в убийстве байкера в Киеве перевели из психбольницы в СИЗО
Последние новости
Подгружаем последние новости