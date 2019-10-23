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2019-10-23
Отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября
На запуск системы может уйти до десяти дней.
Фото: moygrad.kiev.ua
Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что с 25 октября в столице начнут включать отопление. На это потребуется до десяти дней, сказано на сайте КГГА.
"Следующая неделя уже будет холодной, поэтому послезавтра начинаем запуск системы отопления. Наша система теплоснабжения - крупнейшая в Европе, и для того, чтобы она заработала на полную мощность, технологически нам нужно примерно 10 дней. А начинаем отопительный сезон 25 октября", - сказал Кличко в эфире радио "Киев".
По словам мэра, договоры на закупку газа с НАК "Нафтогаз" уже подписаны, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" получило номинации на газ.
Напомним, в 2018 году отопительный сезон в Киеве начался 15 октября.
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