Отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября

На запуск системы может уйти до десяти дней.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что с 25 октября в столице начнут включать отопление. На это потребуется до десяти дней, сказано на сайте КГГА.

"Следующая неделя уже будет холодной, поэтому послезавтра начинаем запуск системы отопления. Наша система теплоснабжения - крупнейшая в Европе, и для того, чтобы она заработала на полную мощность, технологически нам нужно примерно 10 дней. А начинаем отопительный сезон 25 октября", - сказал Кличко в эфире радио " Киев ".

По словам мэра, договоры на закупку газа с НАК "Нафтогаз" уже подписаны, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" получило номинации на газ.