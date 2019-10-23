В Киеве семиклассница выпрыгнула в открытое окно на четвертом этаже школы

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ученица седьмого класса киевской школы №173 на Отрадном проспекте выпрыгнула с четвертого этажа учебного заведения.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Во время перемены учительница попросил детей выйти из класса и открыла окно на проветривание. Пока женщина отвлеклась, одна из учениц неожиданно бросила портфель и с разгона выпрыгнула в открытое окно.

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