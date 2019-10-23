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2019-10-23
В Киеве семиклассница выпрыгнула в открытое окно на четвертом этаже школы
12-летнюю девочку госпитализировали с ранами и переломами.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Ученица седьмого класса киевской школы №173 на Отрадном проспекте выпрыгнула с четвертого этажа учебного заведения.
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
Во время перемены учительница попросил детей выйти из класса и открыла окно на проветривание. Пока женщина отвлеклась, одна из учениц неожиданно бросила портфель и с разгона выпрыгнула в открытое окно.
12-летнюю девочку с многочисленными ранами и переломами госпитализировали.
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производство по статье 120 (доведение до самоубийства). Ювенальная превенция изучит подробности, чтобы установить причины такого поступка.
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