В Нью-Йорке жертвами стрельбы у ночного клуба стали четверо человек
Еще трое получили ранения.
В Нью-Йорке в субботу утром, 12 октября, произошла стрельба у ночного клуба, жертвами которой стали по меньшей мере четыре человека, еще трое получили ранения. Об этом пишет New York Post.
Стрельба произошла в районе Бруклин около 07:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени)
У троих людей ранения, которые не представляют угрозы для жизни. Их госпитализировали.
Полиция начала расследование. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей.
Полицейские не располагают информацией о том, кто именно открыл стрельбу и каковы были мотивы этого человека. Задержания пока не проводились.
Напомним, на прошлой недели в Канзасе мужчина расстрелял людей в баре. Четыре человека погибли, пятеро получили ранения.
В начале сентября в Техасе мужчина застрелил семь человек, в том числе полицейского. Самого стрелка убили во время перестрелки с правоохранителями.