В Нью-Йорке жертвами стрельбы у ночного клуба стали четверо человек

Еще трое получили ранения.

В Нью-Йорке жертвами стрельбы у ночного клуба стали четверо человек
В Нью-Йорке жертвами стрельбы у ночного клуба стали четверо человек
Фото: edition.cnn.com

В Нью-Йорке в субботу утром, 12 октября, произошла стрельба у ночного клуба, жертвами которой стали по меньшей мере четыре человека, еще трое получили ранения. Об этом пишет New York Post.

Стрельба произошла в районе Бруклин около 07:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени)

У троих людей ранения, которые не представляют угрозы для жизни. Их госпитализировали.

Полиция начала расследование. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей.

Полицейские не располагают информацией о том, кто именно открыл стрельбу и каковы были мотивы этого человека. Задержания пока не проводились.

Напомним, на прошлой недели в Канзасе мужчина расстрелял людей в баре. Четыре человека погибли, пятеро получили ранения.

В начале сентября в Техасе мужчина застрелил семь человек, в том числе полицейского. Самого стрелка убили во время перестрелки с правоохранителями.

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